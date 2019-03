NanoRepro AG erreicht Wachstumsziel und Break-even-Schwelle DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis NanoRepro AG erreicht Wachstumsziel und Break-even-Schwelle 11.03.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NanoRepro AG erreicht Wachstumsziel und Break-even-Schwelle - Umsatz wächst um 39 % auf 2,307 Mio. Euro - Erstmals ausgeglichenes EBITDA (+0,01 Mio. Euro) auf Jahresbasis - Rohertrag steigt um über 48 % auf 1,670 Mio. Euro Marburg, 11. März 2019. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109) hat im Geschäftsjahr 2018 nach testierten Ergebnissen ihre Ziele erreicht: Bei einem Umsatzwachstum um 39 % auf 2,307 Mio. Euro (2017: 1,659 Mio. Euro) hat das Unternehmen erstmals in einem vollen Geschäftsjahr die Break-even-Schwelle erreicht und ein leicht positives operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 16.000 Euro erwirtschaftet (2017: -0,45 Mio. Euro). Auch das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich deutlich von -0,73 Mio. Euro auf -0,33 Mio. Euro. Kräftiges Wachstum im Deutschland-Geschäft mit Schwerpunkt Online Zum Wachstum beigetragen haben alle inländischen Vertriebswege (+43,2 %): OEM, Handel, E-Commerce. Das Wachstum im internationalen Geschäft um +17,5 % auf 308.000 Euro wurde vor allem durch einen Zuwachs im stationären Handel getragen. Höherer Rohertrag und deutlich geringere Personalkostenquote Neben dem um 48,3 % gestiegenen Rohertrag (1,670 Mio. Euro) aufgrund des höheren Umsatzniveaus war auch die auf 32,3 % verringerte Personalkostenquote (2017: 48,6 %) sowie die niedrigere Materialkostenquote (49,4 % nach 52,3 % im Vorjahr) für das Erreichen der Break-even-Schwelle verantwortlich. Das Unternehmen hat 2018 sämtliche Kreditverbindlichkeiten (120.000 Euro) getilgt und ist damit praktisch schuldenfrei. Der Cashbestand zum 31.12. lag bei 1,77 Mio. Euro (31.12.2017: 528.000 Euro), obwohl bereits eine erste Rate für die 2019 startende Marketingkampagne in Höhe von 160.000 Euro geleistet worden ist. Ebenso hat NanoRepro den Materialbestand erhöht, um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten, da aufgrund der Marketingkampagne höhere Auslieferungsvolumina erwartet werden. Investitionen in Marketing und neue Produkte "Wir haben 2018 unser Zeil erreicht, nicht nur den Umsatz deutlich zu steigern, sondern erstmals ein ausgeglichenes operatives Ergebnis zu erwirtschaften. Diesen Wachstumskurs wollen wir im laufenden Jahr fortsetzen und insbesondere im ersten Halbjahr gezielt in Marketingmaßnahmen investieren", unterstreicht Lisa Jüngst. "Dies wird kurzfristig unsere Ertragszahlen belasten, aber mittelfristig für höhere Umsätze und damit höhere Erträge sorgen." Dazu beitragen sollen auch weiterhin neue Produkte. Nachdem in 2018 ein Schnelltest zum Nachweis von Schilddrüsenunterfunktion erfolgreich neu eingeführt wurde, hat NanoRepro Anfang des Jahres die Zulassung für einen neuen Allergietest erhalten. Er soll den zuvor in England fremdproduzierten Test ersetzen und eine höhere Marge erzielen. Erweitertes Portfolio für Nahrungsergänzungsmittel Da sich die Nahrungsergänzungs-Produktfamilie "alphabiol" auch 2018 positiv entwickelte, wird NanoRepro im Mai 2019 ein neues Kollagen-Produkt in das Portfolio aufnehmen. Lisa Jüngst: "Begleitet von einer Marketingkampagne werden wir ein sehr hochwertiges Flüssig-Kollagen-Produkt mit attraktiven Margen einführen, von dem wir von Anfang an nennenswerte Umsatzbeiträge erwarten." Über NanoRepro AG: Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt dabei auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 24 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann sowie eine Palette von verschiedenen Allergie-Tests. Zudem hat die NanoRepro AG Anfang 2015 die Marke "alphabiol" akquiriert und ihr Produktportfolio bis dato um sechs Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung erweitert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: NanoRepro AG Michael Fuchs Tel.: +49-6421-951427 fuchs@nanorepro.com 11.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421 - 95 14 49 Fax: +49 (0)6421 - 95 14 50 E-Mail: fuchs@nanorepro.com Internet: www.nanorepro.com ISIN: DE0006577109 WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 785877 11.03.2019 ISIN DE0006577109 AXC0086 2019-03-11/10:01