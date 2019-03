Baierbrunn (ots) - Um sich vom Alltagsstress zu erholen, genügt auch schon ein kurzer Städtetrip. "Die Annahme, dass man umso besser erholt ist, je länger man wegfährt, stimmt nicht", erläutert Professorin Carmen Binnewies, Arbeitspsychologin an der Universität Münster, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Der Erholungseffekt hält nach drei Wochen am Strand nicht länger an als nach einem Kurzurlaub." Zwar komme man sich während der drei Wochen am Strand sehr erholt vor. Wenn man aber wieder im Alltag lande, halte die Erholung nicht länger an - egal wie lange man weg war. "In der Erholungsforschung messen wir das durch Befragungen der Leute vor und nach ihrem Urlaub", so die Arbeitspsychologin. "Dabei konnten wir sehen, dass auch schon ein Kurztrip das Wohlbefinden steigert und Alltagsstress abbaut." In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leser praktische Tipps, wie sich Metropolen ohne Hektik und Stress erkunden lassen.



