Deutsche Post-Calls mit 150%-Chance bei Kursanstieg auf 30 EUR

Genau vor einem Monat, am 11.2.19, wurde hier ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) auf 27,50 Euro mit Long-Hebelprodukten optimieren können. Damals notierte die Aktie bei 25,93 Euro. Nach dem Kursanstieg auf mittlerweile 27,90 Euro konnten Anleger mit den im Szenario präsentierten Long-Hebelprodukten bereits Buchgewinne von bis zu 123 Prozent erwirtschaften.

Wenn sich die neuesten positiven Expertenanalysen bewahrheiten, in denen die Aktie nach wie vor als günstig bewertet angesehen wird und mit Kurszielen von bis zu 45 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlen wird, dann könnte sich der seit dem Jahresbeginn 2019 bestehende Aufwärtstrend noch weiter fortsetzen. In diesem Fall wird sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 29 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis bei 29 Euro, Bewertungstag 21.6.19, BV 0,1, ISIN: DE000GM8XFS3, wurde beim Deutsche Post-Kurs von 27,90 Euro mit 0,053 - 0,056 Euro gehandelt.

Kann die Deutsche Post-Aktie im kommenden Monat ihren Höhenflug auf 30 Euro fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,14 Euro (+150 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 26,04 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 26,04 Euro, BV 1, ISIN: DE000MC0GUW0, wurde beim Aktienkurs von 27,90 Euro mit 1,88 - 1,90 Euro taxiert.

Bei einem Kuranstieg der Deutsche Post-Aktie auf 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Deutsche Post-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,96 Euro (+108 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,016 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,016 Euro, BV 1, ISIN: DE000ST8K927, wurde beim Aktienkurs von 27,90 Euro mit 2,92 - 2,97 Euro quotiert.

Beim Deutsche Post-Aktienkurs von 30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,98 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de