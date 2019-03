Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Danone von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ziele des Lebensmittelkonzerns für 2020 erschienen zunehmend unerreichbar, weswegen die Aktie derzeit mit einem deutlichen Abschlag zur Summe der einzelnen Teile des Unternehmens notiere, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des Drucks von Seiten aktivistischer Aktionäre dürfte das Management aber bestrebt sein, diese Lücke zu verringern. Das neue Kursziel begründete er mit einem neuen Bewertungszeitraum./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 04:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-03-11/10:08

ISIN: FR0000120644