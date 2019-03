Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) eine Aktienanleihe Classic 6% 2020/03 (ISIN DE000DDW89K9/ WKN DDW89K) mit dem Basiswert MTU Aero Engines vor.Die Luftfahrt sei eine der Branchen, die nach Einschätzung des DZ BANK-Derivate-Teams aussichtsreiche Wachstumsperspektiven besitze. Die Gründe dafür seien wachsende Mittelschichten in den Schwellenländern, wo immer mehr Menschen das Flugzeug als Verkehrsmittel nutzen würden. In den entwickelten Industrieländern sorge der Wettbewerb der Airlines insbesondere im Niedrigpreissegment dafür, dass es sich immer mehr Menschen leisten könnten zu fliegen. Die großen Flugzeughersteller Airbus und Boeing würden denn auch einen stark steigenden Bedarf an neuen Passagier- und Frachtmaschinen in den kommenden Jahren prognostizieren. Von dieser Entwicklung würden nach Erachten des DZ BANK-Derivate-Teams auch Zulieferer wie MTU Aero Engines profitieren. ...

