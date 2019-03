Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Aufwärtsimpuls hat sich im Verlauf des Freitags abgeschwächt, so die Analysten der Helaba.Widersprüchliche Signale vom US-Arbeitsmarkt hätten per saldo keine Impulse gebracht. Der Ausblick des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bleibe aber mit der Rückkehr in den Aufwärtstrend positiv. Mit Gegenwind vonseiten des heute anstehenden Umsatzes im US-Einzelhandel sei zudem nicht zu rechnen. Ein positives Überraschungspotenzial gegenüber der Konsensschätzung würden die Analysten nicht ausmachen. Widerstände jenseits des jüngsten Hochs bei 164,74 seien bei 164,97 und 165,10 zu finden, hergeleitet aus dem fortlaufenden Kontrakt. Erste Unterstützungen würden die Analysten bei 164,25/28 lokalisieren. Hier verlaufe unter anderem die Aufwärtstrendlinie. Die Trading-Range liege zwischen 164,20 und 164,80. ...

