Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Axa von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahresbilanz habe willkommene Klarheit hinsichtlich des neuen Risikomanagements gebracht, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Barmittelfluss sei besser als erwartet ausgefallen, ebenso wie die Gewinndynamik im Kerngeschäft. Axa sollte in Zukunft die stark schwankenden Ansprüche in der Schaden- und Kostenversicherung erfolgreich decken können und die Dividende deutlicher als aktuell am Markt erwartet steigern./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 05:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-03-11/10:12

ISIN: FR0000120628