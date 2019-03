Nach langer Ungewissheit und richtungslosem Handel der Aktie steht bei Wirecard in dieser Woche womöglich eine Richtungsentscheidung an. Seit sich Vorstandschef Markus Braun am Freitag per Twitter zu Wort gemeldet hat, wird über die bevorstehende Aufklärung des angeblichen Bilanz-Skandals in Singapur spekuliert. Die Anleger bringen sich schon einmal für eine Erholungsrallye in Stellung.

