Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Axel Springer nach Zahlen von 62 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In Reaktion auf den unerwartet schmerzhaften Ausblick des Medienkonzerns dürften die Erwartungen nun deutlich sinken, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechne mit einem Rückfall der durchschnittlichen Marktschätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie um 10 Prozent für 2020. Aktuell sieht der Experte keinen Treiber für die Aktie./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2019 / 13:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-03-11/10:27

ISIN: DE0005501357