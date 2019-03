Microsoft-Calls 78%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) die Chance auf eine neue Kaufwelle. Hier die Analyse:

"Rückblick: Microsoft markierte am 03. Oktober 2018 das aktuelle Allzeithoch bei 116,18 USD. Danach geriet die Aktie unter Druck und konsolidierte ausführlich. Am 26. Dezember 2018 fand sie ein Tief bei 93,96 USD und drehte wieder nach oben. Am 22. Februar gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Oktober 2018. Anschließend kletterte der Wert auf 113,24 USD, ehe es zu leichten Gewinnmitnahmen kam. Am Freitag eröffnete Microsoft minimal unter dem gebrochenen Abwärtstrend, drehte aber dann schnell wieder nach oben.

Ausblick: Damit bietet sich den Bullen eine gute Chance auf eine weitere Kaufwelle. Diese könnte in den nächsten Tagen zu Gewinnen in Richtung 116,18 USD und im Falle eines Ausbruchs auf ein neues Allzeithoch sogar in Richtung 130 USD führen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 106,29 USD kommen, wäre die Rally seit Ende Dezember vorbei und Abgaben in Richtung 93,96 USD würden drohen."

Kann die Microsoft-Aktie in den nächsten Wochen auf 116,18 USD ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 113 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis bei 113 USD, Bewertungstag 17.5.19, BV 0,1, ISIN: CH0463682820, wurde bei der Kursindikation von 110,75 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,124 USD mit 0,31 - 0,33 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Microsoft-Aktie in spätestens einem Monaten auf 116,18 USD steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,48 Euro (+45 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,0935 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,0935 USD, BV 0,1 ISIN: DE000PZ6SX47, wurde beim Aktienkurs von 110,75 USD mit 0,53 - 0,55 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Microsoft-Aktie auf 116,18 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,98 Euro (+78 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft-Aktien oder von Hebelprodukten auf Microsoft-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de