Elon Musk bleibt flexibel. Weil die Reaktionen auf das Schließen der Tesla-Stores und die teils drastischen Preissenkungen hart waren, rudert Tesla nun zurück. In einem neuen Blog-Post schreibt das Tesla-Team: "Wir haben entschieden, signifikant mehr Läden geöffnet zu lassen als letzten Monat veröffentlicht." 10 Prozent seien bereits geschlossen worden. 20 weitere Prozent würden geprüft. Man werde jedoch nur halb so viele Verkaufsshops schließen als gedacht - doch das bedeute, dass auch die gefallenen Verkaufspreise wieder um "durchschnittlich drei Prozent" angehoben werden. Zuvor wurde ein sechs prozentiger Preisrutsch beschlossen, der aber bei einzelnen Autos drastisch höher ausgefallen war. Gut für Kunden: Das 35.000-Dollar-Model-3 bleibt so günstig wie versprochen. Eine Woche hätten Interessenten nun Zeit, die abgesenkten Preise zu nutzen, bevor die Erhöhung aktiv wird - ein Marketing-Trick von Musk, der kurzfristig zu einigen Schnäppchen-Käufen führen dürfte. Dennoch: Der ein oder andere Investor dürfte angesichts des von Elon Musk verursachten (Preis-)choas nachdenklich werden.

