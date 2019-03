Die Privatbank Berenberg hat LEG nach Zahlen und einem angekündigten Managementwechsel auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Jahreszahlen der Wohnimmobiliengesellschaft für 2018 seien solide und wie erwartet ausgefallen und der Ausblick bekräftigt worden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Zum Abschied des aktuellen Vorstandschef Thomas Hegel Ende Mai schrieb er, dass dessen Vertrag eigentlich bis 2021 gelaufen wäre./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2019 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000LEG1110