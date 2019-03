Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bilanzvorlage von 61,90 auf 63,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alberto D'Agnano begründete das neue Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit leicht angehobenen Schätzungen für das Betriebsergebnis (Ebit). Der Ausblick des Modekonzerns lege jedoch nahe, dass das Unternehmen sich seinen Zielen bis 2020 später nähere als bisher angenommen. Der Experte sieht deshalb vorerst wenig Raum für Margenverbesserungen. Zudem basiere das von Boss anvisierte Wachstum im Online-Handel auf weiteren Verträgen mit Händlern ähnlich dem mit Zalando - hier sieht D'Agnano aber durchaus Risiken bei der Umsetzung./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-03-11/11:06

ISIN: DE000A1PHFF7