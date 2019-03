Kurz vor den Kommunalwahlen in den Türkei geht es der Wirtschaft schlecht. Das Land erlebt zum ersten mal seit zehn Jahren in eine Rezession.

Die türkische Wirtschaft ist zum Jahresende 2018 in die Rezession gerutscht. Wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte, ging die Wirtschaftsleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...