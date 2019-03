Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Für den weltweit führenden Chemikalienhändler gebe es mindestens noch für eine Dekade ausreichend Wachstumsmöglichkeiten sowohl aus eigener Kraft als auch durch Übernahmen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte kalkuliert zudem mit weiter steigenden Dividenden./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 08:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-03-11/11:28

ISIN: DE000A1DAHH0