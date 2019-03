Unterföhring (ots) -



11. März 2019. Sie sind jung, sie sind bunt und sie haben Superkräfte: 20 Jahre nach ihrem letzten Kinoeinsatz machen die Neunziger-Kulthelden mit verbesserten Anzügen und mehr spektakulärer Action einen neuen Anlauf auf der Leinwand. Im Reboot des Kinderzimmer-Klassikers sind es erneut fünf Highschool-Kids, die erfahren, dass sie dazu auserwählt sind, als "Power Rangers" die Welt vor der finsteren Rita Repulsa zu beschützen. Und die wird immerhin von "Hunger Games"-Star Elizabeth Banks gespielt ... ProSieben zeigt "Power Rangers" am Sonntag, 17. März 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Power Rangers" (OT: "Power Rangers") Am Sonntag, 17. März 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2017 Genre: Action Regie: Dean Israelite



