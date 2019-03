Die US-Bank JPMorgan hat LEG nach Zahlen und einem angekündigten Managementwechsel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die Jahreszahlen der Immobiliengesellschaft für 2018 hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Die Ziele für 2019 und 2020 seien beibehalten worden. Green verwies zudem darauf, dass Vorstandschef Thomas Hegel per Ende Mai gehe und sein Posten vom derzeitigen Digitalvorstand Lars von Lackum übernommen werde./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 06:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-03-11/11:36

ISIN: DE000LEG1110