Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Rocket Internet mit "Buy" und einem Kursziel von 26 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Nikolas Mauder hob in einer am Montag vorliegenden Studie das inzwischen attraktive Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Papieren der Beteiligungsgesellschaft hervor. Viele der Unternehmen im Portfolio flössen in seinen sehr konservativen Bewertungsansatz entweder mit historisch niedrigem oder gar keinem Beitrag ein./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-03-11/11:49

ISIN: DE000A12UKK6