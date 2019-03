Von Carlo Martuscelli

DUBLIN (Dow Jones)--Ryanair hat ihre Pläne veröffentlicht, um sicherzustellen, dass die Fluggesellschaft im Falle eines harten Brexits mehrheitlich im Besitz von Aktionären aus der Europäischen Union bleibt. Der Board des Billigfliegers hat eine Reihe von Beschlüssen gefasst, die an dem Tag in Kraft treten, an dem britische Staatsangehörige nicht mehr als EU-Bürger gelten, sofern Großbritannien ohne ein Abkommen aus der EU austritt, wie Ryanair mitteilte.

Laut diesen Beschlüssen würden Investoren außerhalb der EU - zu denen dann auch die Briten gehören - dann zu Inhabern von reinen Namensaktien werden. Diese Anleger könnten dann nicht länger an Hauptversammlung teilnehmen oder darauf abstimmen.

Diese Regeln blieben in Kraft, bis der Board entscheide, dass kein Risiko mehr für die von Ryanairs Tochtergesellschaften gehaltenen Fluglizenzen bestehe. Im Falle eines harten Brexits könnten britische Aktionäre auch keine Aktien des irischen Unternehmens mehr kaufen, teilte Ryanair weiter mit.

Nach EU-Regeln zur Eigentümerschaft müssen die Aktien von Fluggesellschaften in Europa mehrheitlich, also zu mindestens 50 Prozent plus eins, von Investoren aus dem Binnenmarkt gehalten werden.

March 11, 2019

