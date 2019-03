Unterföhring (ots) - - Bevor ab 21.00 Uhr der Ball rollt, meldet sich Sebastian Hellmann mit Sky Experte Lothar Matthäus, Michael Ballack und Boris Becker bereits ab 19.00 Uhr aus dem Studio - Wolff-Christoph Fuss und Sky Experte Didi Hamann kommentieren die Partie



- Neben allen Abonnenten des Sky Sport Pakets können sich Fußballfans unter skyticket.de noch bis Mittwoch, 20.00 Uhr für den Streaming Service registrieren und live dabei sein



- Frühe Registrierung lohnt sich: Neukunden, die sich jetzt erstmals bei Sky Ticket anmelden, sehen für 9,99 EUR das komplette Sky Sportprogramm bis Ende April - inklusive UEFA Champions League, Bundesliga, Formel 1, Handball, Tennis und Golf



- Neben dem Duell am Mittwoch überträgt Sky bereits am Dienstag das Spiel des FC Schalke bei Manchester City sowie an beiden Abenden alle Spiele in der Original Sky Konferenz live und exklusiv



- Exklusiv für Sky Abonnenten mit Sky Q: Bayern - Liverpool auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD



- Darüber hinaus berichtet Sky rund um den Spieltag umfassend im Free-TV auf Sky Sport News HD



Es ist das Spiel des Jahres. Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern den FC Liverpool zum Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Wer das Duell der Giganten zwischen den Roten und den "Reds" für sich entscheidet und ob am Ende Niko Kovac oder Jürgen Klopp jubelt, erfahren Fußballfans live und exklusiv bei Sky.



Auch Fußballfans, die noch kein Abonnement des Sky Sport Pakets haben, können mit dem monatlich kündbaren Streaming-Service Sky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung beim Duell Bayern München gegen Liverpool live dabei sein. Kurzentschlossene können ihr Ticket bis Mittwochabend um 20.00 Uhr bestellen. Aufgrund des enormen Interesses am Spiel des Jahres wird eine möglichst frühzeitige Registrierung empfohlen.



Jetzt bei Sky Ticket registrieren und bis Ende April den kompletten Live-Sportprogramm von Sky sehen



Mit dem Supersport Monatsticket sind alle Sport-Übertragungen von Sky auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Neukunden, die sich jetzt erstmalig registrieren, können für 9,99 EUR das gesamte Sportprogramm von Sky bis Ende April live erleben. Über die Achtelfinal-Rückspiele von Bayern und Schalke hinaus fallen in diesen Zeitraum unter anderem das Viertelfinale der UEFA Champions League, das Bundesliga-Spitzenspiel FC Bayern gegen Dortmund, das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke, die ersten vier Grands Prix der neuen Formel-1-Saison, das Masters in Augusta, Spitzenhandball aus der HBL und EHF Champions League sowie Weltklasse-Tennis von der ATP Tour.



FC Bayern - FC Liverpool am Mittwoch ab 19.00 Uhr live und exklusiv



Bevor ab 21.00 Uhr der Ball rollt, stimmt Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer im Studio mit Sky Experte Lothar Matthäus, Michael Ballack und Boris Becker bereits ab 19.00 Uhr auf das bevorstehende Spiel ein. In der Allianz Arena begleiten Kommentator Wolff-Christoph Fuss und an seiner Seite Sky Experte Didi Hamann die Begegnung. Neben der Live-Übertragung des Einzelspiels auf Sky Sport 2 HD wird die Partie auf Sky Sport 1 HD wahlweise auch in der Original Sky Konferenz mit FC Barcelona - Olympique Lyon gezeigt. Zusätzlich können Taktikfanatiker das Duell zwischen Niko Kovac und Jürgen Klopp im "Scoutingfeed" auf Sky Sport 3 HD auch in der Totalen verfolgen.



Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das Spiel des Jahres auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zu erleben.



Manchester City - FC Schalke bereits am Dienstabend live und exklusiv



Am Dienstag meldet sich Sky Moderator Michael Leopold um 19.30 Uhr. Mit den Sky Experten Didi Hamann und Ewald Lienen sowie Olaf Rebbe wird er durch den Fußballabend führen. Sky überträgt dann das Einzelspiel des FC Schalke bei Manchester City und die Original Sky Konferenz, in der auch die Partie zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid zu sehen ist, jeweils live und exklusiv.



Die Königsklasse auch in Sky Sportsbars und im Free-TV auf Sky Sport News HD



Neben der Live-Übertragung der Rückspiele am Dienstag und Mittwoch für Sky Abonnenten und mit Sky Ticket sind die Einzelspiele der beiden deutschen Klubs sowie die Original Sky Konferenzen auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.



Zudem berichtet Sky Sport News HD rund um die Spiele umfassend aus der Königsklasse. Und auch während der laufenden Partien sind Fußballfans hier näher dran als auf jedem anderen Sender im deutschen Free-TV. In "Champions Corner" kommentieren und analysieren Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und Mirko Slomka ab 20.50 Uhr das Geschehen in den Stadien. Unmittelbar nach Spielende sind ab 23.00 Uhr im Rahmen der "Late Night News" bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen im Free-TV zu sehen, ab 0.00 Uhr dann die ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends.



Die Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live und exklusiv bei Sky:



Dienstag, 12.3.:



19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz mit Sky Ticket und auf Sky Sport 1 HD



19.30 Uhr: Manchester City - FC Schalke 04 mit Sky Ticket und auf Sky Sport 2 HD



Mittwoch, 13.3.:



19.00 Uhr: Die Original Sky Konferenz mit Sky Ticket und auf Sky Sport 1 HD



19.00 Uhr: FC Bayern München - FC Liverpool mit Sky Ticket und auf Sky Sport 2 HD, Sky Sport UHD sowie im "Scoutingfeed" auf Sky Sport 3 HD



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland