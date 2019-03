Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit den Äußerungen der EZB am Donnerstag sind höhere Zinsen in die noch fernere Zukunft gerückt, so die Deutsche Börse AG.Die Notenbanker hätten ihre Wachstumsprognose für den Euroraum für 2019 von 1,7 auf 1,1 Prozent gesenkt, unveränderte Zinsen bis mindestens Ende des Jahres in Aussicht gestellt und neue mehrjährige Kredite für Banken, die so genannten TLTRO, beschlossen. ...

