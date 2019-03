Wien (www.anleihencheck.de) - Der Datenkalender in der Eurozone ist in der laufenden Woche ausgesprochen dünn besetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Lediglich die Zahlen zur Industrieproduktion für den Monat Januar dürften auf Interesse stoßen. Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse vieler Länder der Eurozone sei klar, dass sich der vermutete Rebound der Produktion zu Jahresbeginn tatsächlich realisiere. Immerhin hätten in den Monaten zuvor temporäre Sonderfaktoren die Outputerstellung nach unten verzerrt. Somit seien die Analysten der RBI für Deutschland und die Eurozone sehr zuversichtlich und würden ihre Schätzung klar über dem Konsensus ansetzen. ...

