Die Aktien der Merck KGaA haben am Montag an ihren Erholungsschub von Ende letzter Wochen angeknüpft und weiter zugelegt. Zuletzt zogen die Papiere des Spezialchemie- und Pharmakonzerns unter den Favoriten im Dax um knapp 2 Prozent auf 97,10 Euro an.

Zu Wochenbeginn trieben positive Analystenkommentare die Anteilsscheine weiter an. Der Ausblick des Unternehmens sei ermutigend, schrieb etwa der Experte Gunnar Romer von der Deutschen Bank. Der Fachmann Stephen McGarry von der britischen Investmentbank HSBC ergänzte, vor allem aber die jüngste Allianz mit GlaxoSmithKline biete im Erfolgsfall hohes Kurspotenzial.

Aus charttechnischer Sicht haben sich die Papiere mittlerweile deutlich von der wieder aufwärts gerichteten 50-Tage-Linie nach oben abgesetzt. Diese gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend. Aktuell testen die Aktien den Widerstand bei knapp 98 Euro, an dem sie bereits mehrfach gescheitert waren./la/jha/

