Anleger und Fans sind nicht amüsiert: in den vergangenen Wochen schenkte Borussia Dortmund einen Vorsprung zum Erzrivalen aus München von zeitweise 7 Punkten hin. Aktuell ist man auf Platz 2 gerückt, wenngleich noch punktgleich mit den Bayern. Und auch in der Champions League lief es denkbar blöd, denn die Schwarz-Gelben kamen nicht über das Achtelfinale hinaus. Ein teures Versagen. Immerhin hätte der Einzug ins Viertelfinale weitere 10,5 Mio. Euro in die Club-Kasse gebracht. Bis zum Champions-League-Sieg ... (Carsten Müller)

