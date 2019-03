Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe ein Rekordmietwachstum und Effizienzgewinne verzeichnet und abermals die Wettbewerber hinter sich gelassen, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Potenzial dürfte 2019 weiter ausgeschöpft werden, auch begünstigt durch die Aktivitäten in Schweden./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 08:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 08:22 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-11/12:17

ISIN: DE000A1ML7J1