Während sich in der Breite für den Start der US-Börsen nur kleine Bewegungen bei den bedeutenden Indizes abzeichnen, dürfte es für Boeing und damit den Dow stärker abwärts gehen. Hintergrund ist der neuerliche Absturz einer Boeing-Maschine des Typs 737 MAX 8 - diesmal in Äthiopien. Es gebe "Ähnlichkeiten" zwischen beiden Katastrophen, erklärte die chinesische Luftfahrtbehörde mit Blick auf den Absturz einer 737 MAX 8 im Oktober vor der indonesischen Küste. Beide Maschinen seien in der Startphase verunglückt.

China hat darauf - wie auch Äthiopien - beschlossen, dass Maschinen dieses Typs zunächst am Boden bleiben müssen. Das könnte im Verlauf dann auch Spuren im Dow-Jones-Index hinterlassen, in dem Boeing die mit Abstand am schwersten gewichtete Aktie ist. Nach dem Absturz in Indonesien hatten Luftfahrtexperten kritisiert, Boeing habe die Fluggesellschaften und Piloten nicht ausreichend über ein neues System gegen Strömungsabrisse informiert. Kritisiert wurde auch das Piloten-Training für das neue Modell. Boeing hat bislang rund 350 Maschinen dieses Typs ausgeliefert, bei dem es sich um den am besten verkauften der 737-MAX-Reihe handelt.

Auf Nasdaq.com bricht der Boeing-Kurs um gut 9 Prozent ein auf 383,88 Dollar. Weil die Boeing-Aktie das absolute Dow-Schwergewicht ist, entspricht das aktuelle Kursminus der Aktie rund 220 Dow-Punkten.

In der Breite wird nach der von Konjunktursorgen geprägten Vorwoche mit einer Seitwärtsbewegung gerechnet. Zuletzt hatten überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten belastet, allerdings konnten im Verlauf am Freitag fast alle Verluste wieder aufgeholt werden. Zum einen hieß es, dass das Thema Wachtumssorgen möglicherweise bereits ausgespielt sei, zum anderen dürften diese die Zinsen niedrig halten.

Positive Impulse kommen denn auch von der Zinsseite, denn der US-Notenbankchef hat am Wochenende erneut davon gesprochen, dass die Notenbanker bei weiteren Zinserhöhungen geduldig agieren kann. Daneben könnten Stimmen von den US-chinesischen Handelsgesprächen stützen, die auf weitere Annäherungen hindeuten.

March 11, 2019 06:59 ET (10:59 GMT)

