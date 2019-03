Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Givaudan von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 2000 auf 2050 Franken angehoben. Der Aromenhersteller habe relativ wenig Potenzial, um aus seiner Preissetzungsmacht, seiner Profitabilität und anderen Qualitäten einen Mehrwert zu schaffen, schrieb Analyst Mathew Hampshire-Waugh in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie im Branchenvergleich um rund 15 Prozent überbewertet./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 06:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-03-11/12:29

ISIN: CH0010645932