Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich des jüngsten Wasserstands zu klinischen Studien mit dem Antikörper MOR208 zur Behandlung des B-Zell-Lymphoms. Insgesamt seien die Erkenntnisse neutral, so der Experte - leicht positiv hinsichtlich der L-MIND-Studie und entsprechend negativ für das B-MIND-Pendant./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-03-11/12:31

ISIN: DE0006632003