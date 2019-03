Neue europäische Größe im Chemie- und Pharma-Engineering: TTP AG kauft jetzt auch französische Gesellschaft von NNE A/S DGAP-News: TTP AG / Schlagwort(e): Ankauf Neue europäische Größe im Chemie- und Pharma-Engineering: TTP AG kauft jetzt auch französische Gesellschaft von NNE A/S 11.03.2019 / 12:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation der TTP AG Frankfurt/Main Neue europäische Größe im Chemie- und Pharma-Engineering: TTP AG kauft jetzt auch französische Gesellschaft von NNE A/S Frankfurt am Main/Kopenhagen, 11.03.2019 - Die TTP AG, Frankfurt/Main und ihre Tochtergesellschaft TTP France S.A.S. kaufen auch die NNE S.A.S., die französische Engineering-Gesellschaft der dänischen NNE A/S mit 87 Mitarbeitern an den Pharmaindustrie-Standorten Paris, Lyon und Chartres. Vor drei Wochen haben die TTP AG und die NNE A/S bereits die Übernahme der NNE-Gesellschaften in Deutschland, der Schweiz und Belgien durch die TTP AG verkundet. Die NNE-Gesellschaften sind auf Ingenieur- und Beratungsleistungen insbesondere fur Großprojekte in den Wachstumsmärkten Biotechnologie und Pharmazie spezialisiert. Die TTP AG plant, die ubernommenen europäischen NNE-Gesellschaften unter dem Namen PHARMAPLAN zu fuhren; bis 2017 waren sie auch in Frankreich unter dem Namen NNE PHARMAPLAN bekannt. Die NNE- Gesellschaften in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Belgien setzten 2018 insgesamt ca. 75 Millionen Euro um und beschäftigen rund 440 Mitarbeiter. Die TTP AG ist Hauptaktionärin der TRIPLAN AG mit Sitz in Bad Soden am Taunus, ein Engineering-Dienstleistungsunternehmen mit dem Branchenfokus auf die Bereiche Life Science, Chemie und Petrochemie. TRIPLAN und PHARMAPLAN sollen sich kunftig unter dem Dach der TTP AG zu einem Anbieter mit umfassenden Leistungsportfolio fur die Prozessindustrie ergänzen. NNE France wurde 2004 durch die NNE A/S gegrundet, eine hundertprozentige Tochter des internationalen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S. Der lokale französische Produktionsstandort der Novo Nordisk A/S wurde so zu einem bedeutenden Geschäftsfeld der NNE France, das unter dem neuen Eigentumer weitergefuhrt werden soll. Unter dem Dach der TTP AG und in Kombination mit der TRIPLAN AG erlangt die französische Landesgesellschaft höhere Eigenständigkeit und öffnet ihre Kompetenz kunftig dem gesamten Markt. Joachim Grendel, Vorstand der TTP AG: "Unter dem Namen PHARMAPLAN wird die NNE France kunftig eigenständig auftreten und kann so neue Marktchancen in der Pharmaindustrie wahrnehmen. Zugleich können wir in Frankreich in Zukunft das gesamte Leistungsportfolio von TRIPLAN und PHARMAPLAN darstellen. Es komplettiert sich zu einem ganzheitlichen Engineering-Angebot fur EPCM-Projekte in den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Life Science, aber auch Chemie und Raffinerie." Dr. Andreas Bonhoff, Finanzvorstand der TRIPLAN AG: "Wir freuen uns uber das Vertrauen der Arbeitnehmervertretungen der französischen NNE-Landesgesellschaft - wir sind gemeinsam davon uberzeugt, fur die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktive Zukunftsperspektiven entwickeln zu können. Die französischen Standorte werden durch die Transaktion in ihrer Eigenständigkeit gestärkt und zugleich Teil eines fuhrenden europäischen Engineering-Dienstleisters." Jesper Kløve, CEO der NNE A/S: "Es ist mir eine große Freude, die Gesellschaft NNE France an die TTP AG-Gruppe zu ubergeben. Dies schafft sowohl eine starke Grundlage fur weiteres Wachstum in Frankreich als auch fur die erfolgreiche strategische Ausrichtung der gesamten erworbenen europäischen NNE-Gesellschaften. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die TTP AG eine glänzende Zukunft fur alle erworbenen Unternehmen schaffen wird." Das Wirksamwerden des Erwerbs wird fur Ende März 2019 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Über die TTP AG Die TTP AG, Frankfurt am Main, ist ein auf produktionsnahe Ingenieurdienstleistungen fur die Prozessindustrie spezialisiertes Unternehmen. Sie ist Hauptaktionärin der TRIPLAN AG mit Sitz in Bad Soden am Taunus, ein Engineering-Dienstleistungsunternehmen mit dem Branchenfokus auf die Bereiche Life Science, Chemie und Petrochemie. Über die TRIPLAN AG Die TRIPLAN AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen (zusammen "TRIPLAN" oder "TRIPLAN Gruppe") erbringen Ingenieurleistungen fur den Anlagenbau in der chemischen, pharmazeutischen und petrochemischen Industrie. Das Leistungsangebot umfasst die technische Beratung, die betriebsnahe Anlagenplanung sowie die Gesamtplanung von Neu- und Bestandsanlagen fur Labor-, Pilot-, Produktions-, Infrastruktur- und Versorgungsanlagen.TRIPLAN ubernimmt als unabhängiger und neutraler General- und Komponentenplaner zudem die technische Entwicklung fur Neubauprojekte, Umbauprojekte sowie bei Modernisierungen und Optimierungen von Industrieanlagen. Sie verfugt uber einen namhaften und langjährigen Kundenstamm an Unternehmen im regionalen Umfeld ihrer Standorte. Mit vielen dieser Kunden sind mehrjährige Rahmenverträge abgeschlossen. Die TRIPLAN AG ist in Deutschland, der Schweiz und Indien aktiv und beschäftigt 420 Mitarbeiter bei einem konsolidierten Jahresumsatz von zuletzt 47 Millionen Euro in 2018. Über die NNE A/S Die NNE A/S (NNE) ist ein fuhrendes internationales Unternehmen, das sich auf Pharma-Engineering spezialisiert hat. Die NNE unterstutzt Unternehmen dabei, ihre Produkte auf den Markt zu bringen, und löst fur ihre Kunden hochkomplexe Fertigungsprobleme in den Bereichen Biotechnologie/API, feste orale Dosierungsformen, Fill & Finish sowie Montage und Verpackung. Die NNE bietet professionelles Pharma-Engineering fur den gesamten Fertigungs- und Projektlebenszyklus, angefangen bei Machbarkeitsstudien, uber Entwurf und Projektausfuhrung bis hin zur Optimierung vorhandener betrieblicher Abläufe. Schwerpunktmäßig beschäftigt sich NNE mit den Themen Pharmaprozesse, Pharmaanlagen und Pharmaautomatisierung in einem durch gute Herstellungspraktiken regulierten Umfeld. Die NNE wird fur ihre Beiträge anerkannt, die sie fur viele Unternehmen leistet, die bei der pharmazeutischen Qualität, bei Fertigung & Engineering und bei der Erstellung von Richtlinien neue Standards setzen. Die NNE verfugt uber einen soliden, uber lange Jahre entwickelten Kundenstamm mit einem hohen Anteil an Wiederholungsgeschäften. 