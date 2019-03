Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 3280 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Getränkehersteller biete eine seltene Kombination aus Wachstum, Margensteigerungen und Investitionen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2019 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-11/12:58

ISIN: GB0002374006