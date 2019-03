Die UBS hat GlaxoSmithKline nach Details zu den Ergebnissen der beiden auf HIV-Behandlung zielenden Phase-III-Studien Atlas und Flair auf "Neutral" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 1650 Pence. Die konventionelle HIV-Therapie nutze drei Medikamente, doch GSK habe als Antwort auf neue Produkte des Hauptwettbewerbers Gilead zwei orale Zweimedikamenten-Optionen entwickelt, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Bislang zeigten die Daten, dass die zwei Optionen sicher und wirksam seien, doch Ärzte und Investoren seien noch skeptisch. Die detaillierten Resultate beider Studien könnten diese Bedenken nähren./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 07:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-03-11/13:04

ISIN: GB0009252882