Wayland Group gibt Unternehmensupdate

TORONTO, ONTARIO. 11. März 2019 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") meldet, dass sich das Unternehmen dem Abschluss seiner Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt) der International Cannabis Corp. (ICC) nähert.

Wayland Group gibt bekannt, dass man sich dem Abschluss der Due Diligence für International Cannabis Corp. (ICC) nähert und sich auf den Abschluss eines endgültigen Abkommens und Aktionärsabkommens hinsichtlich der früher angekündigten Akquisition von 49,9 % der internationalen Assests von Wayland bei ICC zubewegt. Am 8. März 2019 schloss ICC eine nicht brokergeführte Privatplatzierung im Wert von 45 Mio. CAD. Das Unternehmen hat Ortsbesichtigungen durchgeführt und die wesentlichen Assets und Geschäftsbetriebe von ICC überprüft. Die Unternehmen erwarten, als Ergebnis der Transaktion wesentliche Effizienzen und vorzeitige Einnahmen zu realisieren. Das Unternehmen erwartet, in den kommenden Wochen ein endgültiges Abkommen zu unterzeichnen.

Wayland arbeitet an der Fertigstellung eines verbesserten Extraktionslabors in Alessandria, Italien, als Teil seines Joint Venture, Wayland Italia (das "JV"). Alle Extraktions- und Destillationsgeräte wurden voll bezahlt und sind ein Beitrag von Wayland zum JV. Wayland stellt erfahrene Extraktions- und Destillationsexperten aus ihren kanadischen Betrieben dem JV zur Verfügung, und verlegt Mitglieder ihres Wissenschafts- und Forschungsteams dauerhaft in die Schweiz und nach Italien, wo die Aufsichtsbehörden für eine weitere Cannabisforschung sehr unterstützend sind. Wayland erhielt Unterstützung bei Verbesserung der Cannabisgenetik durch das JV mittels dessen Partnerschaft mit der Universität Ost-Piemont und der Universität von Neapel

Aus ihrer kanadischen Produktion freut sich Wayland bekanntgeben zu dürfen, dass in den letzten 3 Wochen 9.000 Pflanzen aus seiner neuen Anlage in Langton, Ontario, geerntet wurden. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen nach dem Trocknen, der Behandlung und dem Beschnitt eine Produktion von 106,6 Gramm getrockneter Blüten pro Quadratfuß Kronendach (abgeleitet von einer statistisch zuverlässigen Probe zweier unterschiedlicher Sorten, G-13 und Amnesia Haze).

Über Wayland Group Corp.

Wayland ist ein vertikal integrierter Kultivator und Produzent von Cannabis. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Burlington (Ontario, Kanada) und München (Deutschland) mit Produktionsstätten in Langton (Ontario), wo es Cannabisanbau-, -extraktions-, -formulierungs- und -vertriebsunternehmen unter staatlicher Genehmigung der Regierung von Kanada betreibt. Das Unternehmen verfügt außerdem über Produktionsstätten in Dresden (Sachsen), Regensdorf (Schweiz) und Allesandria (Piemont, Italien). Wayland wird weiterhin weltweit nach neuen Möglichkeiten suchen, einschließlich des Vollzugs seiner bereits angekündigten Transaktionen in Großbritannien, Australien, Kolumbien und Argentinien, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern.