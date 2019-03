Trader-Eldorado am EZB-Tag. Doch dahinter stecken handfeste Sorgen der Währungshüter. Welche, erklärt Kornelius Barczynski von GKFX.



Was kurzzeitig an den Aktienmärkten gefeiert wurde, hat einen ernsthaften Hintergrund: Zeitpunkt und Maßnahmen der EZB überraschen. Denn die Währungshüter senkten auch Ihre Projektionen für das Wirtschaftswachstum und die Inflation in Europa! Woran das liegt? China, Welthandel, möglicherweise langsameres US-Wachstum und: allgemein weniger Vertrauen durch die Handelskonflikte. Stellt sich die Frage: wie besorgt ist die EZB? Wie steht es um Europas Banken- vor allem im Süden? Und was hat die EZB jetzt noch in der Hand, wenn es wirklich mal eine Rezession gibt? Fragen von Antje Erhard an Kornelius Barczynski