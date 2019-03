IBKR setzt seine Expansion fort, um Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand weltweit anzubieten

Interactive Brokers Group, Inc. (IEX:IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab bekannt, dass institutionelle und private Kunden von IBKR ab sofort Wertpapiere an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) handeln können. IBKR wird Kunden über einen in Israel ansässigen Bankintermediär mit der TASE verbinden.

Als "Tor zu den Weltmärkten" bedient Interactive Brokers mehr als 607.000 Kunden weltweit und ist an mehr als 120 Börsen in 32 Ländern tätig. Das Unternehmen ermöglicht es Kunden, ihr Konto in 23 Währungen zu führen und Vermögenswerte von einem einzigen Konto in mehreren Währungen zu handeln, einschließlich des israelischen Schekels.

"Interactive Brokers ist wirklich eine globale Money-Management-Plattform. Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen beispiellosen Zugang zu den weltweiten Finanzmärkten zu ermöglichen, auch zu kleineren Märkten, die größere Finanzinstitute oft nicht bedienen", sagte Thomas Peterffy, CEO von Interactive Brokers. "Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung und fortschrittlichen Technologie können wir Anlegern die Möglichkeit bieten, effizient und kostengünstig in kleinere Märkte einzusteigen."

"Durch den Zugang unserer Kunden zur Tel Aviv Stock Exchange erweitert IBKR seine globale Reichweite und ermöglicht es sowohl Privat- als auch Geschäftskunden, in israelische Unternehmen zu investieren", sagte er.

Ittai Ben-Zeev, CEO der TASE, kommentierte: "Wir freuen uns über die Entscheidung von IBKR, den TASE-Handel für seine Kunden weltweit zu ermöglichen. Da Interactive Brokers eine der weltweit führenden internationalen Brokerfirmen ist, sehen wir die Entscheidung, ihren Kunden einen besseren Zugang zur TASE zu ermöglichen, als Vertrauensbeweis für den israelischen Kapitalmarkt und die TASE. Wir haben die Verbesserung der internationalen Beziehungen und den Ausbau der Präsenz von TASE als strategische Priorität festgelegt und sind vor diesem Hintergrund bemüht, globalen Unternehmen wie IBKR die Infrastruktur und die Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die Bedürfnisse globaler Anleger bestmöglich zu erfüllen."

Ben-Zeev ergänzte: "Wir begrüßen internationale Anleger und ermutigen sie, am wirtschaftlichen Erfolg Israels teilzuhaben. Dies ist ein direktes Ergebnis unseres strategischen Plans und unseres Bestrebens, internationale Anleger zum Handel an der TASE zu ermutigen, das Handelsvolumen zu erweitern und die Liquidität auf dem israelischen Markt zu verbessern. Im vergangenen Jahr haben wir wichtige Schritte unternommen, um die internationale Anlegertätigkeit an der TASE weiter zu erleichtern. Wir haben Co-Location-Services eingeführt, um den Handel mit hoher Frequenz und niedriger Latenzzeit zu ermöglichen. Wir haben mit dem globalen Netzwerkanbieter BSO einen Vertrag über die direkte Verbindung zwischen London und der TASE abgeschlossen und die Kriterien für die Remote-Mitgliedschaft in der TASE deutlich vereinfacht. Wir hoffen, dass weitere globale Unternehmen dem Beispiel von IBKR folgen werden und ihren Kunden den Zugang zur TASE ermöglichen."

Eine Übersicht der Produkte, die an der TASE gehandelt werden können, finden Sie hier: https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=2222&exch=tase&showcategories=

Über Interactive Brokers Group, Inc.

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften stellen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und Wertpapier-, Rohstoff- und Devisenverwahrung an über 120 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus bereit. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Anlageportfolios zu den laut "Barron's Best Online Brokers Review" vom 25. Februar 2019 niedrigsten Kosten verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden bestmögliche Ausführungspreise und Trading-Möglichkeiten, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, perfekte Recherchenfunktionen und hochwertige Anlageprodukte, jeweils zu niedrigen Preisen oder kostenlos, zu bieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen.

Über die Tel Aviv Stock Exchange (TASE)

Die Tel Aviv Stock Exchange Ltd. wurde im September 1953 gegründet. Die TASE-Gruppe, bestehend aus Tel Aviv Stock Exchange, TASE Clearing House,TASE Nominee Company und MAOF Derivatives Clearing House, bietet lokalen und internationalen Anlegern umfassende Wertpapierhandels- und Clearing-Dienstleistungen für verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Exchange Traded Products und Derivate.

Die TASE spielt eine wichtige Rolle für die israelische Wirtschaft und ihr Wachstum. Sie ist die Plattform, auf der die israelische Wirtschaft Kapital beschafft, um Investitionen und Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Als Israels einzige regulierte Wertpapier- und Derivatebörse ist die TASE auch die Heimat der israelischen Finanz-Community.

Im April 2017 ratifizierte die Knesset eine Änderung des Wertpapiergesetzes, die Änderungen an der Eigentümerstruktur der TASE ermöglicht, und im September 2017 bestätigte das zuständige Gericht die Demutualisierung der TASE. Sie ist heute ein gewinnorientiertes Unternehmen, bei dem die Beteiligung vom Aktienbesitz getrennt ist.

Weitere Informationen zur TASE: www.tase.co.il

