FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui expandiert nach Malaysia. Die Regierung des Landes hat dem Konzern die Lizenz für den Start als Reiseanbieter erteilt, wie die Tui Group mitteilte. Standort der Tui International Holidays Malaysia werde in der Hauptstadt Kuala Lumpur sein. Damit zielt Konzern vor allem auf Kunden aus der Region, die mehr als in der Vergangenheit reisen. Reiseziele seien dabei sowohl Europa als auch die Länder Südostasiens.

"Wir entwickeln Urlaubsangebote, die auch für asiatische Reisende attraktiv sind - sowohl nahe Ziele wie Sri Lanka oder Thailand, aber auch die Fernstrecken aus Asien stehen dabei im Fokus", sagte der für die Entwicklung neuer Märkte verantwortliche Konzernvorstand Frank Rosenberger. Anders als in den klassischen Tui-Märkten in Europa soll dieses Geschäft über digitale Plattformen des Konzerns und mit starken Partnern betrieben werden. Der Ausbau des Hotelportfolios in Asien schreite derweil voran.

March 11, 2019 08:27 ET (12:27 GMT)

