WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im Januar leicht gesteigert. Sie hatten 0,2 Prozent mehr Geld in den Kassen als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens mit stagnierenden Umsätzen gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stiegen die Umsätze ohne Kfz um 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

Für den Dezember gab das Ministerium einen Rückgang von revidiert 1,6 Prozent (vorläufig: minus 1,2 Prozent) für die Gesamtrate an. Die Veränderung ex Kfz wurde auf minus 2,1 Prozent (vorläufig: minus 1,8 Prozent) revidiert.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

Die Energiepreise, die in den letzten Monaten volatil waren, beeinflussten die Konsumausgaben im Januar an den Tankstellen und verzerren das Gesamtbild der Verbraucherausgaben. Die Ausgaben an Tankstellen sanken um 2 Prozent. Der private Konsum stieg in einer Vielzahl von Kategorien, darunter Restaurants, Baumärkte, Sportartikel-, Hobby- und Buchgeschäfte, die den größten Umsatzzuwachs seit Anfang 2013 in einem Monat erzielten.

March 11, 2019

