Wien (www.fondscheck.de) - Flossbach von Storch wird von Kommentatoren immer noch als "Fondsboutique" bezeichnet - zu Unrecht, so die Experten von "FONDS professionell".Der Kölner Vermögensverwalter gehöre mittlerweile zu den größeren Fondsanbietern in Deutschland. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, dass das verwaltete Kundenvermögen des Kölner Asset Managers bis Ende Februar auf insgesamt 38 Milliarden Euro angeschwollen sei. Für deutsche Renditesucher habe die Gesellschaft Ende 2018 laut Zahlen des deutschen Fondsverbandes BVI 23,4 Milliarden Euro in Publikumsfonds gesteuert und lasse damit am bundesrepublikanischen Heimatmarkt andere große Asset Manager wie Franklin Templeton (17,3 Mrd. Euro) oder auch Amundi (26 Mrd. Euro) klar hinter sich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...