Ein neues Ausbildungsjahr beginnt, und damit stellt sich auch das Thema Berufsbekleidung für den Nachwuchs zur Diskussion. Um von Anfang an ein Zusammengehörigkeitsgefühl im Team zu fördern, bietet eine einheitliche Berufsbekleidung gute Voraussetzungen. Natürlich spielen hier u.?a. auch die Arbeitssicherheit und geschlechterspezifische Unterschiede eine Rolle. Wir stellten Alexander J. Neuzerling vom textilen Mietdienstleister DBL - Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH Fragen, die häufig im Kontext auftreten und er lieferte uns Antworten und Tipps.

»de«: Wie müssen meine Azubis gekleidet werden?

A. J. Neuzerling: So wie ihr gesamtes Team auch. Durch berufsspezifische, arbeitsplatzgerechte und funktionelle Berufskleidung, die bei der Arbeit unterstützt und den einzelnen Azubi auch optisch in das Unternehmen integriert. Achten Sie bitte auch darauf, dass den Azubis in der kalten Jahreszeit und bei Outdoor-Arbeiten ggf. zusätzlich wärmende Kleidung oder Funktionstextilien zur Verfügung gestellt werden. So können Krankheitstage gemindert, Ausfallzeiten minimiert werden.

An bestimmten Arbeitsplätzen bedarf es eventuell normgerechter Schutzkleidung. Ausschlaggebend ist hier eine Risikoanalyse, die der Arbeitgeber durchführen (lassen) muss. Beispiele sind Arbeitsplätze, an denen Schweißarbeiten stattfinden oder mit Chemikalien umgegangen wird. Aber auch Tätigkeiten im fließenden Verkehr erfordern meist spezielle Schutzkleidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...