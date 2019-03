Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bitterfeld-Wolfen (pts025/11.03.2019/13:50) - Die ORWO Net GmbH absolvierte erfolgreich das Audit zum Zertifikat "Beruf und Familie" des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Somit wird sie erneut für ihre familienbewussten Arbeitsbedingungen ausgezeichnet und erhält, wie bereits 2012, den Titel "Familienfreundliches Unternehmen". Individuelle Gleitzeitmodelle, Möglichkeiten für Überstundenauf- und Abbau, familienbedingte Teilzeit - mit diesen und anderen familienorientierten Arbeitsbedingungen erleichtert ORWO seinen 340 Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nach einem Audit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld nahmen Geschäftsführerin Claudia Snehotta und Betriebsratsvorsitzender Lars Hönig stolz die Auszeichnung "Familienfreundliches Unternehmen" in Form eines Schildes sowie einer Urkunde im Hause ORWO entgegen. Somit beweist ORWO, dass Familienfreundlichkeit fest in der Firmenphilosophie verankert ist - ein wichtiges Statement von einem der größten Unternehmen des Landkreises. Das findet auch Claudia Snehotta, Geschäftsführerin der ORWO Net GmbH: "Wir sind uns der Verantwortung bewusst und sehr stolz, so viele Frauen und Mütter in unserer Firma zu beschäftigen. Diese wollen wir größtmöglich unterstützen." Bereits im Jahr 2012 erhielt ORWO Net diese Auszeichnung und kann nun stolz das neue Schild an den Eingängen beider Standorte in der Röntgenstraße 3, Wolfen und in der Guardianstraße 16, Thalheim anbringen. (Ende) Aussender: ORWO Net GmbH Ansprechpartner: Stefanie Voit Tel.: +49 3494 369 646 E-Mail: stefanie.voit@orwonet.de Website: www.orwonet.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190311025

