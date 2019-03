Metzler hat Daimler von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Er sei inzwischen zuversichtlicher als noch in den vergangenen Monaten, dass der Autobauer bald in die richtige Richtung steuere, schrieb Analyst Jürgen Pieper in einer am Montag vorliegenden Studie. Deutlicher als in der Vergangenheit werde der Fokus des Konzerns auf Zukunftstechnologien wie E-Mobilität und Mobilitätsangeboten liegen./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 07:55 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 07:55 / CET

ISIN DE0007100000

