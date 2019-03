"Klassische" Roboter arbeiten in Käfigen, denn in der Produktion ist eine enge Hand-in-Hand-Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter (Mensch-Roboter-Kollaboration) bisher kaum möglich - wird aber zunehmend gebraucht. Das Forschungsprojekt "Autonomes Assistenzsystem zur Unterstützung von MRK-Montageprozessen" (AutARK) sucht hier Lösungen.

Autonom, körpernah, sensorbasiert und systemneutral

Aufgabe des Projekts ist es, ein autonomes körpernahes sensorbasiertes und systemneutrales MRK-Assistenzsystem zu entwickeln. Dies beinhaltet zum einen eine autonome körpernahe Sensorik. Dazu gibt es Versuche mit Formsensoren, die die Position und Bewegungen von Armen und Beinen überwachen - eine Art Motion Capturing vom Arbeiter. Diese Sensoren lassen sich beispielsweise in die Arbeitskleidung integrieren oder per Klettverschluss flexibel daran anbringen. Um den Werker nicht durch Kabel zu behindern, sollen diese Sensordaten per WLAN übertragen werden, wobei noch die Frage nach den Prüfmechanismen bezüglich der Sicherheit im Raum steht. Außer gibt es eine kabelgebundene roboter- beziehungsweise maschinennahe Sensorik, die zusammen mit der körpernahen Sensorik ein Sensorframework ergibt.

Dieses verarbeitet die Sensordaten mithilfe intelligenter Algorithmen und liefert sicherheitsrelevante und unterstützende Informationen zurück. Das Assistenzsystem lernt also permanent dazu (maschinelles Lernen). Mit diesem System soll der Roboter seine Bewegungsabläufe ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses anpassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...