Die DZ Bank hat Boeing mit Blick auf den zweiten Absturz einer Boeing 737 MAX 8 binnen Monaten von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 370 auf 333 US-Dollar gesenkt. Auch die zweite abgestürzte Maschine diesen Typs sei erst kurze Zeit im Flugbetrieb gewesen, was er als Alarmsignal sehe, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem Start- und Landeverbot der chinesischen Luftfahrtbehörde könnten weitere Länder folgen. Dazu sei die Aktie in den letzten Monaten stark gestiegen und sei gegenüber der Branche ambitioniert bewertet. Die jüngsten negativen Nachrichten rechtfertigten einen zehnprozentigen Risikoabschlag, woraus sich der geringere faire Wert und das neue Anlagevotum ergäben./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 12:49 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-03-11/14:35

ISIN: US0970231058