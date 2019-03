IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante Gold untersucht neue Abbautechnologie für Goldprojekt Kubi (Ghana)

Vancouver (British Columbia), 11. März 2019. Asante Gold Corporation (CSE: ASE, Frankfurt: 1A9) (Asante oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass eine neue Abbautechnik, Sustainable Mining by Drilling (SMD), zurzeit vom Unternehmen hinsichtlich einer zukünftigen Anwendung bei seinem Goldprojekt Kubi in Ghana geprüft wird.

SMD ist ein zweistufiges Bohrverfahren, das den direkten Abbau von schmalen Lagerstätten ermöglicht. Die Technologie wird von Anaconda Mining Inc. (Anaconda) in Zusammenarbeit mit der Memorial University of Newfoundland entwickelt und vermarktet und bedient sich Technologien, die sich in anderen Branchen bewährt haben. Die SMD-Technologie von Anaconda belegte beim Wettbewerb DisruptMining1 von Goldcorp Inc., der am 3. März 2019 im PDAC in Toronto stattfand, den zweiten Platz.

Laut Anaconda ist dieses Konzept eine komplette Oberflächenabbauoption mit einem Bohrgerät als primäres Oberflächengerät, das in Verbindung mit mehreren praxiserprobten Tiefenbohrtechnologien eingesetzt wird. Der Abbauprozess würde in zwei Stufen unterteilt werden: Bohrung der Pilotbohrlöcher und genaue Kartierung des Erzgangs, anschließend Vergrößerung der Pilotbohrlöcher auf bestimmte Größen, um das Erz zu fördern. Mit einem Bohrgerät mit geneigtem Mast wird ein schräges Pilotbohrloch entlang der mittleren Linie des Erzgangs (gleicher Abstand zwischen Hangendem und Liegendem) mit einem Richtungsbohrsystem gebohrt. Die Live-Steuerung der Pilotbohrlöcher mit dem Untersuchungsinstrument bestimmt die aktuelle Ausrichtung und verfeinert das 3-D-Modell des Erzgangs, das zur Planung der Vergrößerung des Pilotbohrlochs verwendet wird. Sobald das Pilotbohrloch gebohrt wurde, können immer größere Bohrlochöffner verwendet werden, um entlang des Verlaufs des Pilotbohrlochs bis zu zwei Meter zu bohren.2

Anaconda weist darauf hin, dass die SMD-Technologie ein Disruptor ist, da sie die Kosten für die Erzförderung gegenüber herkömmlichen schmalen Untertageabbaumethoden um 50 Prozent reduziert, die Positionierung des Bedieners an einem sicheren Ort an der Oberfläche ermöglicht, Bereiche zugänglich macht, die bei einem konventionellen Abbau nicht zugänglich sind, den ökologischen Fußabdruck reduziert und die Brech- und Mahlkreise umgeht, indem die etwa zwei Millimeter großen Bohrschnitte in einem Schlicker direkt zur Mühle transportiert, siehe:

https://www.youtube.com/watch?v=3HZaf660WDY&feature=youtu.be

President und CEO Douglas MacQuarrie sagte: Die neue SMD-Abbautechnik senkt die Abbaukosten, verkürzt die Erschließungszeit und verringert das Kapital, das erforderlich ist, um oberflächennahe Goldlagerstätten in Produktion zu bringen. Unsere Goldressource Kubi Main Zone* befindet sich in einem der besten und sichersten Goldabbaugebieten der Welt, ist über Straßen zugänglich sowie mit einem Stromanschluss ausgestattet, weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von zwei Metern auf, ist nahezu vertikal und scheint für die Anwendung dieser Technik gut geeignet zu sein. Frühere metallurgische Tests bei der Kubi-Mineralisierung ergaben eine Gewinnungsrate von 35 bis 40 Prozent des enthaltenen Goldes mittels Schwerkraftkonzentration bei einer grobkörnigen Zerkleinerung, was darauf hinweist, dass eine ähnliche Gewinnungsrate direkt von den SMD-Bohrschnitten erwartet werden könnte, was eine potenzielle Quelle für einen frühen Cashflow darstellt. Wir freuen uns auf die Weiterentwicklung und Vermarktung der SMD-Technologie und deren potenzielle Anwendung bei Kubi.

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

1 https://disruptmining.com/ , 2019.

2 https://www.anacondamining.com/narrow-vein-mining , 2019.

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Douglas R. MacQuarrie, P.Geo. (B.C.) Geology & Geophysics, President und CEO des Unternehmens sowie eine qualifizierte Person Qualified Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. * Kubi Main Zone weist eine aktuelle Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 auf, die von SEMS Exploration Services Ltd. aus Accra (Ghana) erstellt wurde: gemessene Ressourcen von 0,66 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,30 Gramm pro Tonne (112.000 Unzen), angezeigte Ressourcen von 0,66 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,65 Gramm pro Tonne (121.000 Unzen) und abgeleitete Ressourcen von 0,67 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,31 Gramm pro Tonne (115.000 Unzen), die auf SEDAR eingereicht werden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

