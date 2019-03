Die Wirecard-Aktie schießt angefacht von der Hoffnung auf baldige Aufklärung in der Causa Singapur am Montag weiter nach oben, gewinnt zeitweise beinahe zweistellig an Wert. Dass die Aktie nicht gleich weiter durchmarschiert, hat Gründe. Und die sind nicht nur darin zu finden, dass der Vertrauensvorschuss der Anleger womöglich bald aufgebraucht ist.

