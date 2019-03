Airbus-Aktien (WKN: 938914) steigen aus einem traurigen Anlass. Gleich mehrere Hiobsbotschaften schlagen heute beim weltweit größten Flugzeughersteller Boeing (WKN: 850471) ein. Gestern stürzte eine nagelneue Maschine des Typs 737-8 aus bisher noch unbekannter Ursache ab. Im Oktober crashte eine baugleiche Maschine von Lion Air in Indonesien.

Ein Flugzeugunglück ist eine schlimme Sache. Katastrophal wird es, wenn die Ursache dafür in einem technischen Versagen zu suchen ist, das vermeidbar gewesen wäre. Darüber wird in Expertenkreisen spekuliert wie auch über den Boeing-Konzern selbst. Deren neues Modell 737 Max 8 könnte laut Expertenmeinung tatsächlich eine Fehlkonstruktion sein. Entsprechend heftig und negativ fiel die Reaktion an der Börse aus. Boeing-Aktien verlieren aktuell im Tagesverlauf knapp -10%.

Absturzursache bleibt unklar

Die Suche nach der Absturzursache von Ethiopian Airlines Flug ET 302 hat erst begonnen und wird noch viele Monate in Anspruch nehmen. Die Blackbox wurde in Zwischenzeit gefunden und könnte schon erste Rückschlüsse zulassen.

Bei der Ende Oktober in Indonesien abgestürzten Lion Air Maschine ist die Ursachenforschung ebenfalls noch im Gange. Deshalb kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen, ob tatsächlich ein Konstruktionsfehler für die Abstürze mit zusammen mehr als 300 Toten verantwortlich gemacht werden kann.

Aus Indonesien heißt es aber schon jetzt auf Grundlage eines vorläufigen Untersuchungsberichts, dass die Maschine Lion Air vom Flug 610 aufgrund "gravierender technischer Mängel" niemals hätte starten dürfen. Die Frage ist, ob die Schuld daran nun Boeing trägt oder das Wartungspersonal.

Eine solche Maschine des Typs 737 stürzte im Oktober in Indonesien ab. Quelle: Boeing Mediaroom

Zwei desaströse Unglücke hintereinander sorgen für Spekulationen, dass Boeing hier ein "unreifes" Produkt abgeliefert hat.

China reagiert unterdessen mit einem sofortigem Flugverbot. Wie die Tagesschau berichtet, haben heute auf Anweisung ...

