Die Deutsche Bank hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Jahreszahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Sie glaube weiterhin daran, dass der frisch fusionierte Brillenkonzern auf mittlere Sicht Synergien erzielen und so Werte für seine Aktionäre schaffen könne, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Montag vorliegenden Studie./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / 05:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-03-11/15:07

ISIN: FR0000121667