Köln (www.fondscheck.de) - Ampega Investment GmbH legt heute, am 11.03.2019, einen neuen Publikumsfonds WertArt Capital Fonds AMI (ISIN DE000A2N65X4/ WKN A2N65X) auf.Ziel des WertArt Capital Fonds AMI sei es, Anteile von Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben. Der Fonds investiere weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolge auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterlägen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potenzial seien von besonderer Bedeutung. ...

