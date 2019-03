Mehr Infos auch unter: www.silicon-valley.de Einer der größten IPOs des laufenden Börsenjahres steht ins Haus. Der Uber-Rivale Lyft will den Gang an die Börse wagen - die notwendigen Papiere wurden bereits bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Das könnte durchaus ein gutes Geschäft werden, denn Experten bewerten Lyft mit 18 bis 30 Milliarden US-Dollar. Doch wer ist eigentlich dieses hierzulande eher unbekannte Unternehmen? Was macht das Unternehmen so teuer? Eine Einschätzung von Thomas Rappold, Unternehmer und Finanzbuchautor, bei Börse Stuttgart TV.