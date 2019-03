Nach ruhigen Handelstag springt die Wirecard-Aktie wieder nach oben. Was steckt dahinter, wie reagieren die Derivate-Anleger? Und was erwartet die Experten von der wichtigen Brexit-Abstimmung am Dienstag? Aktuellen Einschätzungen direkt aus dem Handelssaal der BNP Paribas von Börsenexperte Kemal Bagci.