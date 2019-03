Lethargisch ist fast schon ein wenig untertrieben. Der Bitcoin - und auch andere große Kryptowährungen - kommen in diesen Tagen einfach nicht so richtig vom Fleck. Das verwundert insofern ein wenig, als dass die positiven Nachrichten im Sektor zuletzt wieder zunahmen. Was ist also los auf dem Krypto-Markt? Eine Einschätzung von Markus Miller, Herausgeber Krypto-X, bei Börse Stuttgart TV.